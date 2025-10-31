Экс-депутат думы Ставрополья получил 6 лет тюрьмы за мошенничество

Бывший депутат на Ставрополье осужден за мошенничество. Также к тюремным срокам приговорили двух его сообщников.

Экс-депутат Ставрополья получил тюремный срок – 6 лет колонии – по уголовному делу о мошенничестве в размере 2,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе СК РФ.

По версии следствия, бывший народный избранник прибегнул к обману знакомого для погашения долга в 2,5 млн рублей. Экс-депутат привлек средства, пообещав высокий доход в виде заоблачных 50% в месяц, однако деньги оказались в кармане чиновника, который потратил их на личные нужды.

К ответственности привлекли и двух сообщников экс-депутата, которые получили от 3 до 3,5 лет колонии общего режима. Также фигурантов оштрафовали на суммы от 200 до 350 тыс рублей.