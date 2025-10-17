На Ставрополье случилась серьезная коммунальная авария

Жители четырех сел и станиц Предгорного округа Ставрополья сегодня вечером частично остались без воды из-за аварии на магистральном водопроводе, под отключения попали и социальные объекты, воду им подвозят в автоцистернах.

В домах части жителей Предгорного округа Ставропольского края сегодня вечером пропала вода – это произошло из-за аварии на магистральном водоводе, рассказал глава округа Николай Бондаренко.

"Подача воды временно прекращена в поселке Санамер, селах Винсады и Новоблагодарное. Частично снижено давление воды в станице Ессентукской. Всего под отключение попадают... 19,4 тыс человек, включая 5,1 тыс детей"

- Николай Бондаренко

Затронула авария и социальные объекты, в том числе шесть детских садов и пять школ.

Сейчас воду для них и жителей округа, оставшихся без водоснабжения, питьевую воду подвозят автоцистернами, в том числе по заявкам.

Сроков возможного восстановления водоснабжения аварийные службы пока не называют, добавил глава округа.