Сунжа осталась без холодной воды

Крупная авария на водопроводе города Сунжа Республики Ингушетия стала причиной отключения подачи воды почти на всей территории муниципалитета. Об этом сообщили в администрации города.

"В связи с устранением крупного порыва на улице Комсомольская в Сунже временно ограничено водоснабжение"

- пресс-служба

Также в пресс-службе сообщили, что на нескольких улицах города и в трех поселках муниципалитета вода продолжает поступать в дома в обычном режиме.

Представитель пресс-службы мэрии Сунжи уточнил, что экстренные службы работают над устранением аварии. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления работы водопровода, уточнил собеседник агентства.