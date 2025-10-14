Сунжа осталась без холодной воды

На большей части города Сунжа в Ингушетии отключили холодное водоснабжение. Это связано с аварией на трубопроводе, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Крупная авария на водопроводе города Сунжа Республики Ингушетия стала причиной отключения подачи воды почти на всей территории муниципалитета. Об этом сообщили в администрации города.
"В связи с устранением крупного порыва на улице Комсомольская в Сунже временно ограничено водоснабжение"
- пресс-служба
Также в пресс-службе сообщили, что на нескольких улицах города и в трех поселках муниципалитета вода продолжает поступать в дома в обычном режиме.
Представитель пресс-службы мэрии Сунжи уточнил, что экстренные службы работают над устранением аварии. Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления работы водопровода, уточнил собеседник агентства.