Запрет на въезд семей мигрантов хочет ввести Госдума

Российские законодатели задумались о введении запрета на въезд с семьями для низкоквалифицированных мигрантов. По словам Вячеслава Володина, на сегодня такая возможность у них есть – за счет пробела в законодательстве.

Мигранты с низкой квалификацией, которые прибывают в Россию, чтобы заработать деньги, должны оставлять свои семьи у себя на родине, такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Прежде всего он заявил, что ответственность за все аспекты пребывания в России специалиста из-за границы должна нести позвавшая его компания.

"При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких"

– Володин

По словам председателя ГД, сейчас Госдума занимается урегулированием этого вопроса, потому что пока в законодательстве существует пробел, дающий мигрантам соответствующую возможность.

Володин также добавил, что, с одной стороны, трудовые мигранты помогают развивать российскую экономику, но с другой – они должны, безусловно, соблюдали российские законы и традиции, уметь говорить по-русски.

"Тогда у нас не будет проблем"

– спикер ГД