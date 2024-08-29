Запрет на въезд семей мигрантов хочет ввести Госдума

Мигранты с низкой квалификацией, которые прибывают в Россию, чтобы заработать деньги, должны оставлять свои семьи у себя на родине, такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Прежде всего он заявил, что ответственность за все аспекты пребывания в России специалиста из-за границы должна нести позвавшая его компания.
"При этом низкоквалифицированные кадры, мигранты, приезжающие сюда работать, не должны везти с собой семью, близких"
– Володин
По словам председателя ГД, сейчас Госдума занимается урегулированием этого вопроса, потому что пока в законодательстве существует пробел, дающий мигрантам соответствующую возможность.
Володин также добавил, что, с одной стороны, трудовые мигранты помогают развивать российскую экономику, но с другой – они должны, безусловно, соблюдали российские законы и традиции, уметь говорить по-русски.
"Тогда у нас не будет проблем"
– спикер ГД