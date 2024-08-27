Мигрант ID предложили ввести в России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отказаться от вызвавшей массовое недовольство болельщиков системы Fan ID (паспорт болельщика) и заменить ее тем, что политик назвал Мигрант ID.

Специальное удостоверение для мигрантов может быть введено в России – по крайней мере, с такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, эта тема обсуждалась на встрече с поддерживающими его жителями Нальчика. Речь шла о том, чтобы вместо Fan ID развивать Мигрант ID.

Даванков напомнил, что стадионы представляют собой вполне безопасное место, особенно если сравнивать их со спальными районами крупных городов, где могут возникать напряженные ситуации в результате наплыва мигрантов.

"Пора перераспределять деньги в пользу реальных проблем с безопасностью: вместо Fan ID вводить "Мигрант ID"

– Даванков

Политик пояснил, что, по аналогии с болельщиками, мигрантов надо обязать, начиная с 14 лет, сдавать биометрические данные, в случае совершения ими серьезных правонарушений – высылать из России. Такие меры, уверен он, внесут реальный вклад в систему безопасности.