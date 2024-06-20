Что такое Fan ID и при чем тут дебют "Динамо" Махачкала в РПЛ?

Fan ID – это документ, обязательный для посещения ряда футбольных матчей в России. Как оформить и где получить паспорт болельщика? И как теперь попасть на матч "Динамо" Махачкала?

С выходом футбольного клуба "Динамо" Махачкала в Премьер-лигу любителям футбола в Дагестане необходимо оформить паспорт болельщика. Без него фаната не пустят на стадион.

Что такое "Фан айди"?

Fan ID, или паспорт болельщика, – это электронный документ, который обязателен для посещения футбольных матчей Российской Премьер-лиги.

Паспорт болельщика в России впервые стали использовать во время проведения Кубка конфедерации 2017 и чемпионата мира 2018 в России. Это был пластиковый бейдж, который нужно было оформить на сайте Госуслуг.

Система Fan ID также практиковалась при проведении в Санкт-Петербурге матче европейского футбольного первенства 2020. Спустя 2 года документ стал неотъемлемой частью всех игр РПЛ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня паспорт болельщика требуется для посещения матчей Премьер-лиги, финала Кубка России по футболу и Суперкубка России. Fan ID не нужен для посещения игр низших лиг. Кроме того, система не распространяется на другие виды спорта, например, хоккей или баскетбол.

Стоит добавить, что система введения паспортов болельщика изначально практиковалась не только на футбольных соревнованиях. Ее внедряли и при проведении Олимпиады в Сочи.

Почему в России против Fan ID

Fan ID был введен в России для обеспечения безопасности на футбольных матчах, недопущения беспорядков на стадионах и борьбы с футбольными хулиганами.

Однако проект неодобрительно встретили фанаты российских футбольных клубов. Был объявлен бойкот, который поддержали болельщики многих клубов России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Внедрение паспортов болельщика заметно сказалось на посещаемости футбольных арен во время игр Премьер-лиги. Однако сегодня, несмотря на бойкот, болельщики все же прибегают к использованию системы Fan ID.

Как получить паспорт болельщика

Для оформления паспорта болельщика необходимо воспользоваться порталом Госуслуги. Там следует подтвердить свои персональные и контактные данные, загрузить портретное фото.

После этого нужно пойти в МФЦ и сообщить сотруднику центра о необходимости подтвердить личность для получения карты болельщика. При себе надо иметь паспорт. Дети (до 14 лет) могут оформить Fan ID при помощи свидетельства о рождении – точнее, этим занимаются их родители.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Далее работник МФЦ сверит данные. Кроме того, он может при необходимости потребовать новое фото. После проверки информации по ведомствам карта появится в разделе с документами личного кабинета. Вся процедура может занять от 5 минут до нескольких дней.

Fan ID на матчи Динамо Махачкала

Паспорта болельщиков необходимо предъявлять и на матчах махачкалинского "Динамо", который в этом году впервые вышел в Премьер-лигу.

Гендиректор футбольного клуба Шамиль Газизов перед стартом футбольного первенства заявил, что система Fan ID установлена на "Анжи-арене" и будет работать во время проведения игр РПЛ с участием "Динамо".

Оформить карту болельщика болельщики "Динамо" могут через Госуслуги или в офисах МФЦ в Махачкале и Каспийске.

М. Гаджиева, 73 а;

Керимова, 7;

Хизроева, 81 г;

Петра Первого, 1;

Радищева, 3 б;

Насрутдинова, 1;

Акушинского, 119.

© Фото: сайт МФЦ Дагестана

В Каспийске карту болельщика оформляют в офисах, расположенных на улицах:

Орджоникидзе, 3;

Азиза Алиева, 2 а;

Акулиничева, 21/3 ("Анжи-Арена").

23 июля в пресс-службе МФЦ Дагестана заявили, что Fan ID уже приобрели свыше 15 тыс поклонников футбола. Там также добавили, что ежедневно за получением паспорта болельщика обращается до 2 тыс фанатов "Динамо".

Матч Динамо Махачкала - Пари НН

Первый домашний матч "Динамо" Махачкала в Премьер-лиге состоится 4 августа. Соперником клуба из Дагестана станет команда "Пари НН" из Нижнего Новгорода.

В пресс-службе клуба регулярно предупреждают, что для того, чтобы попасть на игру, фанаты должны оформить паспорт болельщика. Он потребуется не только зрителям, но и организаторам, участникам футбольного матча, персоналу, гостям мероприятия, представителям СМИ.

© Фото: сайт ФК "Динамо" Махачкала

Номер Fan ID также нужно вводить при приобретении билетов и абонемента. Карта оформляется отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет. Без паспорта болельщика вход фанатам на арену запрещен.