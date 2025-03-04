Почему Трамп против мигрантов?

Депортационная политика США в отношении мигрантов набирает обороты: президент США Дональд Трамп заявил: ”Мы от них избавимся, и судья не скажет нам ”нет, без разбирательства нельзя”. Суд будет длиться два года, и за это время в нашей стране станет опасно”. Рассказываем, сколько в Америке мигрантов, какие у них права и почему Трамп против них.

Сколько в США мигрантов?

В Соединенных Штатах проживает наибольшее количество мигрантов в мире: одна пятая всех международных переселенцев сегодня в Америке. На конец 2024 года в США было почти 48 млн людей, рождённых в других странах, или чуть более 14,% от населения государства, составляющего более 340 млн человек. Такое количество мигрантов - абсолютный рекорд Америки с 1890го года.

Откуда мигранты в США?

В США мигрируют люди со всего мира, при этом главные страны происхождения мигрантов следующие:

Мексика на первом месте по количеству граждан, мигрирующих в Америку. Мексиканцы в США составляют 23% или более 10,5 млн человек от всех мигрантов, проживающих в стране. Индия на втором месте после Мексики. Индийцев в США 2,8 млн или 6%. Китай третий в списке стран, откуда в Америку приезжают мигранты. Сегодня численность китайцев в США составляет 2,5 млн или 5% от всех мигрантов. Жителей Филиппин в США 2 млн или 4% от всех переселенцев. Сальвадор - пятая страна происхождения мигрантов, проживающих в США. На неё приходится 3% всех мигрантов или 1,4 млн человек.

На Ближний Восток и Северную Африку приходится 4% (2 млн) всех мигрантов в Америке. Европейцев и канадцев, проживающих в США - 12% или 6 млн человек.

Почему в США так много мигрантов?

Количество мигрантов увеличилось в три раза с 1970 года в основном за счёт Закона об иммиграции и гражданстве, принятом пятью годами ранее. Раньше в Америке приветствовались в основном мигранты из Северной и Западной Европы, а новый закон открыл двери для переселенцев из Азии и Латинской Америки. Закон, принятый в 1990м году, расширил список стран, откуда США принимают мигрантов. С момента первого миграционного закона более 70 млн мигрантов прибыли в Америку.

Зачем мигранты едут в США?

Большинство мигрантов из всех стран происхождения отправляются в Америку ради работы. Среди других основных причин миграции в США также:

получение образования; в основном за образованием едут мигранты из Азии, в первую очередь, из Китая

воссоединение с семьей/брак. По семейным причинам в США больше всего переезжают жители Индии

соображения безопасности.

Сколько в США нелегальных мигрантов?

77% мигрантов, проживающих в США, легальные мигранты: они либо получили гражданство, либо законные временные жители страны. 23% или почти 11 млн человек в США - нелегальные мигранты. Из них 37% или 4 млн - это выходцы из Мексики. На Центральную и Южную Америку, а также страны Карибского бассейна приходится более 3,8 млн нелегальных мигрантов в США, на Азию и Ближний Восток - почти 2 млн. Африканцев-нелегалов в США 375 тыс. человек, а европейцев и канадцев - 775 тысяч.

Как в США относятся к мигрантам?

В целом граждане США положительно относятся к мигрантам: почти две трети населения считают, что они полезны для страны. При этом около 40% американцев против нелегальных мигрантов. Сами мигранты, в первую очередь рабочие, нередко сталкиваются с эксплуатацией и становятся жертвами расизма и стереотипов.

© Фото: Сайт Белого дома

Трамп и миграционная политика

Миграционная политика США резко изменилась с избранием Дональда Трампа американским президентом. В день своей инаугурации, 20 января, Трамп подписал указ, который называется ”Защита американского народа от вторжения”. Этот указ направлен против нелегальных мигрантов и предусматривает следующее:

депортацию мигрантов без судебных разбирательств

прекращение финансирования убежищ для мигрантов

уголовное и гражданское преследование мигрантов, которые не зарегистрировались как нелегальные

значительное увеличение контингента иммиграционной и таможенной полиции

ограничение мигрантам доступа к общественным услугам

усиление уголовного преследования за правонарушения, связанные с нелегальной миграцией.

Закон о гражданах враждебного государства

Миграционной политике Трампа противостоит Верховный суд США, который придерживается мнения, что любой мигрант, находящийся в стране, вне зависимости от его статуса, имеет право на судебное разбирательство. Чтобы обойти привычную процедуру депортации, американский президент применил Закон о гражданах враждебного государства, который был принят в 1798 году и в последний раз использовался во время Второй мировой войны против лиц, проживавших в США и подозревавшихся в связях с нацистами. На этот раз под действие закона попали венесуэльцы, которые были отправлены в тюрьму в Сальвадоре.

Почему Трамп против мигрантов?

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал избирателям усилить меры против незаконной миграции, укрепить южную границу страны (с Мексикой) и прекратить выдавать гражданство по праву рождения. Всё это укладывается в рамки доктрины Трампа ”О золотом веке Америки”. По мнению американского президента, мигранты - преступники, которых нужно вернуть туда, откуда они приехали. В целом, несмотря на агрессивную риторику и довольно жёсткие меры, миграционная политика Трампа соответствует миграционной политике предыдущих американских администраций, в том числе Байдена и Обамы.

Скольких мигрантов Трамп успел выслать?

С начала 2025 года из Америки было совершено более 350 депортационных рейсов. В феврале, в частности, Трамп депортировали из страны 11 тысяч человек, что меньше по сравнению с февралём 2024 года, когда было выслано более 12 тысяч человек.