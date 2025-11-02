Главой Нью-Йорка впервые в истории станет мусульманин

Демократ-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка. Мамдани уже объявил войну Трампу, и пообещал сделать мегаполис "городом иммигрантов".

Зохран Мамдани, кандидат от Демократической партии США, побеждает на выборах мэра Нью-Йорка. Выходец из Уганды станет первым мусульманином во главе мегаполиса.

"Первого января я буду приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка"

– Зохран Мамдани

В планах будущего градоначальника налог на богатство, а также улучшение условий жизни рабочего класса: он обещает открыть продуктовые магазины с доступными ценами, ввести бесплатные автобусы, остановить рост цен на аренду жилья.

Также Мамдани объявил, что намерен остановить президента США Дональда Трампа.

"Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть. Таким образом мы остановим не только Трампа, мы остановим и следующих"

– Зохран Мамдани

Также демократ собирается активно бороться с коррупцией и неуплатой налогов крупными бизнесменами "подобным Трампу".

"Нью-Йорк останется городом иммигрантов, построенным иммигрантами, движимым иммигрантами и теперь возглавляемым иммигрантом"

– Зохран Мамдани