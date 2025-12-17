ЕС полезно начать диалог с РФ – Макрон

Французский президент заявил о том, что Европе необходимо найти способ установить контакты с президентом России, и сделать это нужно в ближайшее время.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что европейским лидерам стоит начать конструктивный диалог с российской стороной Это было сказано в ходе пресс-конференции по итогам Евросовета.
"Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии"
– Эмманюэль Макрон
По его словам, европейской стороне стоит начать в "ближайшие недели" контакты с российским президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что обсуждения путей урегулирования украинского конфликта должны идти не между ЕС и Украиной, а со всеми сторонами.