ЕС полезно начать диалог с РФ – Макрон

Французский президент заявил о том, что Европе необходимо найти способ установить контакты с президентом России, и сделать это нужно в ближайшее время.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что европейским лидерам стоит начать конструктивный диалог с российской стороной Это было сказано в ходе пресс-конференции по итогам Евросовета.

"Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии"

– Эмманюэль Макрон

По его словам, европейской стороне стоит начать в "ближайшие недели" контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что обсуждения путей урегулирования украинского конфликта должны идти не между ЕС и Украиной, а со всеми сторонами.