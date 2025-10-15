Вестник Кавказа

Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Казахстан

Президент Азербайджана прибыл с государственным визитом в Казахстан
© Фото: Сайт Президента Азербайджана
Глава Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в столицу Казахстана с государственным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе президента РК.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Казахстан с государственным визитом. Самолет Ильхама Алиева приземлился в аэропорту Астаны. Об этом сообщили в пресс-службе президента РК.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Ильхама Алиева в аэропорту. По данным пресс-службы, лидеры двух стран проведут переговоры и второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

Во время двухдневного визита Ильхама Алиева запланировано участие глав государств в казахско-азербайджанском бизнес-форуме. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1495 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.