Дорога в Грузию открылась для легковушек

Движение в направлении от границы с Россией по Военно-Грузинской дороге открылось для легкового транспорта на участке Гудаури-Коби, после введения полного ограничения движения по ней с минувшей ночи из-за опасности схода лавин, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Движение легковушек возобновлено и на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике, передает "Интерфакс".
"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии… разрешено движение легковых автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях"
- МЧС Северной Осетии
В то же время не исключена возможность схода снежных лавин в горных районах Северной Осетии, лавинная опасность сохранится до 18:00 мск 12 января, предупредили в региональном главке МЧС.
Движение всех видов транспорта по международной магистрали было приостановлено с 05:20 мск 11 января из-за схода лавин в Грузии. Для грузовиков дорога закрыта с 01:00 мск 9 января.