Дорога в Грузию открылась для легковушек

Дорожные власти Грузии расчистили Военно-Грузинскую дорогу после снегопадов – сейчас она открыта, но только для легкового транспорта, но участок Гудаури-Коби остается закрытым для грузовиков с прицепом или полуприцепом.

Движение в направлении от границы с Россией по Военно-Грузинской дороге открылось для легкового транспорта на участке Гудаури-Коби, после введения полного ограничения движения по ней с минувшей ночи из-за опасности схода лавин, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.

Движение легковушек возобновлено и на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике, передает "Интерфакс".

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии… разрешено движение легковых автотранспортных средств, за исключением большегрузного автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях"

- МЧС Северной Осетии

В то же время не исключена возможность схода снежных лавин в горных районах Северной Осетии, лавинная опасность сохранится до 18:00 мск 12 января, предупредили в региональном главке МЧС.

Движение всех видов транспорта по международной магистрали было приостановлено с 05:20 мск 11 января из-за схода лавин в Грузии. Для грузовиков дорога закрыта с 01:00 мск 9 января.