Жители Армении заинтересовались работой в странах ЕАЭС

Число граждан Армении, заинтересовавшихся приложением "Работа в ЕАЭС", с начала текущего 2025 года выросло с 4 до 11 тысяч человек, теперь у них появилась возможность напрямую общаться с работодателями.

В Армении растет число активных пользователей приложения "Работа в ЕАЭС" – проектом заинтересовались 11 тыс потенциальных работников, заявил заместитель председателя правления Евразийского банка развития, куратор Фонда цифровых инициатив ЕАБР, бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян.

"Удельный вес Армении в нашем проекте "Работа в ЕАЭС" составляет 9%. И у нас зарегистрировано в качестве активных пользователей из Армении 11 тыс человек, которые следят за развитием нашего приложения"

- Тигран Саркисян

Работодателям из Армении тоже предоставлена возможность создания личных кабинетов на этой платформе, отметил финансист в ходе видеомоста на тему "Цифровые проекты ЕАЭС", объединившего представителей Москвы, Минска, Астаны, Бишкека, Еревана и Ташкента, передает Sputnik Армения.

Также правительствам Армении и Киргизии предложено обсудить вопрос управления миграционными потоками, в том числе из Индии и Пакистана, и приложение сможет помочь им в регулировании внутренних миграционных процессов, добавил Саркисян.