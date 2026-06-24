Зачем Узбекистану собственный торговый и паромный флот?

Александр Клемент

Узбекистан - одна из двух стран мира, которые не имеют выхода к морю и не граничат ни с одной выходящей к Мировому океану страной - рассматривает возможность приобретения и фрахтования судов для формирования собственного торгового и паромного флота на Каспийском море.

Сейчас речная флотилия Узбекистана выполняет, в основном, задачи противодействия терроризму и наркотрафику, препятствуя проникновению в регион правонарушителей через границу с Афганистаном. В разное время флотилия комплектовалась бронекатерами «Шмель» и «Гюрза». Теперь же власти Узбекистана намерены сформировать торговый и паромный флот на Каспийском море, чтобы расширить пропускные способности узбекского сегмента Среднего коридора.

Сегодня одним из главных фактором развития государства становится логистика: кто контролирует транспортные коридоры, тот получает влияние на торговлю, инвестиции и экономический рост.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

На протяжении десятилетий страны Центральной Азии были вынуждены подстраиваться под чужие маршруты. Товары шли через чужие порты, железные дороги, логистические центры. Каждое политическое обострение, каждый санкционный пакет, каждая региональная нестабильность мгновенно превращались в экономическую проблему.

Поэтому интерес Узбекистана к раcширению своего присутствия на Каспии выглядит не как технический проект, а как элемент большой стратегии.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) становится одним из самых обсуждаемых направлений на евразийском пространстве. Он соединяет Китай и Центральную Азию с Кавказом, Турцией и Европой, обходя традиционные маршруты, которые в последние годы столкнулись с политическими и санкционными ограничениями.

Узким местом Среднего коридора остается Каспийское море, где возникают задержки из-за дефицита паромов и недостатка пропускной способности. Покупка или фрахт собственных судов дает Ташкенту возможность самостоятельно влиять на скорость перевозок, гарантировать места для национальных грузоотправителей и снижать зависимость от решений других игроков. Для страны с быстро растущей экономикой это уже вопрос не престижа, а необходимости.

Есть и более глубокий смысл происходящего. Центральная Азия долгое время воспринималась как периферия мировой экономики - пространство между крупными центрами силы. Сегодня ситуация меняется. Регион постепенно превращается в самостоятельный транспортный узел между Востоком и Западом. И Узбекистан явно не хочет оставаться в роли наблюдателя. Конечно, одних судов будет недостаточно. Потребуются инвестиции в порты, терминалы, цифровизацию таможенных процедур, согласование тарифов и правил между множеством государств. Средний коридор остается сложным международным проектом, успех которого зависит от координации интересов нескольких стран.

Важно, что Ташкент демонстрирует новый подход к развитию. Еще десять лет назад трудно было представить, что государство, не имеющее выхода к морю, будет говорить о создании собственного торгового флота. Сегодня это выглядит вполне логичным шагом. Мир становится менее глобальным и более фрагментированным. В таких условиях выигрывают не только те, кто располагается в выгодной географической локации, но и те, кто умеет превращать даже свои ограничения в преимущества. Узбекистан не может изменить карту мира. Но он может изменить свое место на этой карте.