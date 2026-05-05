Евросоюз политизирует Средний коридор

Вчера Еврокомиссия объявила о запуске Платформы по транспортной связанности, которая должна обеспечить развитие соответствующей инфраструктуры в странах, где проходит Средний коридор. Расскажем, почему мероприятие прошло без участия представителей Азербайджана – главного звена этого маршрута.

Сегодняшнему росту популярности Среднего коридора способствует эскалация конфликта на Ближнем Востоке, когда морские транспортные пути становятся все более уязвимыми, меняются глобальные цепочки поставок, а геополитические риски нарастают. Ключевая роль в новых маршрутах отводится логистической инфраструктуре Азербайджана, которую он выстраивал не одно десятилетие и которую сейчас активно используют участники Среднего коридора.

Инициированная Брюсселем Платформа по транспортной связанности призвана координировать инвестиции и политические шаги в сферах транспорта, энергетики, цифровой связи и торговли стран-участниц Транскаспийского (Среднего) транспортного коридора. Ее своеобразная презентация прошла в Брюсселе на встрече министров транспорта ЕС, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Украины. На встречу также пригласили представителей Большой семерки и международных финансовых институтов, которые пообещали инвестировать в проект 2 млрд евро.

За пару дней до презентации Платформы по транспортной связанности генеральный директор Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Сяохун Ян заявил, что для расширения потенциала Среднего коридора необходимо 28 млрд дол., назвав главным участником процесса с точки зрения инвестиций и эффективности проекта Азербайджан, который больше всех сделал для развития маршрута. И речь, разумеется, идет не только о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, но и о портовой инфраструктуре, и о работе по усовершенствованию таможенных процедур с другими участниками проекта – Грузией, Казахстаном и Турцией.

Кстати, турецкая делегация (в отличие от азербайджанкой) присутствовала на презентации Платформы по транспортной связанности. Турцию представлял министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, который получил похвалу от еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, подчеркнувшей ключевую роль Анкары в Среднем коридоре. Правда, в Турции, которой Брюссель уже много лет морочит голову по вопросу вступления в Евросоюз, хорошо знают цену заявлений еврочиновников. Так или иначе, но в конце июня Кос собирается в Анкару, а в июле – в Ереван, который тоже объявлен участником Платформы по транспортной связанности.

С Арменией у Евросоюза отдельная история. ЕС выделяет Еревану миллионы евро и всячески приветствует на своем рынке армянские абрикосы, символическую партию которых недавно доставили в Европу на фоне охлаждения российско-армянских отношений, в частности, ограничений Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на армянские продукты. Эксперты расценили это как очевидный политический сигнал о намерении ЕС поддержать отдаление Армении от своего основного торгового партнера - России.

В Брюсселе не скрывают, что за счет Платформы по транспортной связанности намереваются заполучить новые направления поставок, снизив зависимость от прежних, а также усилить свое присутствие на Южном Кавказе. При этом никто не ставит под сомнение, что основным звеном всех маршрутов в регионе остается Азербайджан, имеющий, мягко говоря, неровные отношения с ЕС. С одной стороны, Брюссель и Баку поддерживают стабильное партнерство в энергетической сфере: азербайджанский трубопроводный газ получают 16 европейских стран. С другой стороны, институты Евросоюза откровенно используют политику двойных стандартов в отношении Баку: здесь и антиазербайджанские резолюции Европарламента, и попытки вмешаться в судебные процессы в отношении военных преступников, и откровенно проармянская позиция по проблемам культурного наследия…

Это как раз тот случай, когда экономические интересы стран Евросоюза противоречат его политическим устремлениям. Естественно, что в руководстве ЕС понимают исключительную значимость географического положения Азербайджана и его преимущества с точки рения уже созданной инфраструктуры и ресурсов, осознавая, что никакая Платформа по транспортной связанности без участия Баку невозможна. Наверное поэтому на презентации платформы в отсутствие делегации из Баку все-таки вывесили азербайджанский флаг.

Вероятно, азербайджанская делегация проигнорировала брюссельскую презентацию платформы еще и потому, что изначально не была вовлечена в процесс ее подготовки, что для главного участника Среднего коридора абсолютно неприемлемо.

Естественно, Азербайджан не может быть не заинтересован в финансировании и развитии инфраструктуры Среднего коридора, он выступает против политизации проекта, который из альтернативного варианта доставок превращается стратегическую необходимость, систему, связывающую Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию с Европой.