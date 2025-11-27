В Казахстане откроется еще один хлопковый кластер

Вскоре на юге Казахстана заработает новый хлопковый кластер, который будет заниматься полным циклом переработки - от выращивания хлопка до его глубокой переработки и производства одежды.

На юге Казахстана будет создан новый хлопководческий комплекс, который будет заниматься полным циклом производства – от выращивания хлопка на поле до производства готовой одежды, говорится в Соглашении об инвестициях между Минсельхозом и Туркестанским хлопковым агропромышленным комплексом, одобренным правительством страны.

"Планируется создание крупнейшего в Центральной Азии хлопководческого комплекса на площади 60 тысяч га орошаемых земель в Отырарском районе и городе Арысь"

- Минсельхоз Казахстана

Инвестором в будущее предприятие выступит китайская компания Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd, которая вложит в проект более 58 млрд тенге ($113 млн), полностью стоимость комплекса оценивается в сумму более 200 млрд тенге ($389,5 млн), передает Sputnik Казахстан.

Для обеспечения стабильной работы комплекса на его территории будут построены 196 насосных станций с системой капельного орошения, свыше 500 км оросительных и распределительных каналов, а также насосные комплексы, трансформаторные подстанции и системы интегрированной подачи удобрений.

Новый проект позволит увеличить долю глубокой переработки сырья внутри страны, и расширит выпуск готовой текстильной продукции с высокой добавленной стоимостью, - отметили в правительстве.