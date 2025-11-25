В Жамбыльской области Казахстана построят новый химзавод

На юге Казахстана, в Жамбыльской области страны, торжественно заложили капсулу в фундамент будущего химического завода по производству цианида натрия, продукция которого будет экспортироваться в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Монголию.

В Жамбылской области на территории СЭЗ "Химпарк Тараз" стартовало строительство крупного химического завода, который заработает в марте 2027 года, сообщили в министерстве национальной экономики страны.

Производственный комплекс будет выпускать до 25 тыс т цианида натрия в год – этого достаточно не только для покрытия внутреннего рынка, но и поставок реактива в Узбекистан, Киргизию, Таджикистан и Монголию, передает Sputnik Казахстан.

Запуск завода поможет в полтора раза нарастить смежные направления, среди которых - производство аммиака и каустической соды, сообщили в Миннацэкономики Казахстана.

Строительство на 75%, или на 100 млн евро, финансирует "Банк развития Казахстана".

Напомним, цианид натрия (NaCN) - чрезвычайно ядовитое неорганическое вещество, которое широко используется в золотодобыче методом выщелачивания, а также в оцинковке, гальванотехнике, закалке стали и производстве химикатов, включая лекарства.