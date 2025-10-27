На границе России и Казахстана вырастет Центр трансграничной торговли

Казахстан в скором времени достроит на границе с Россией трансграничный хаб "Евразия", в котором планирует реализовать 16 важных проектов – разработать его концепцию поручил премьер-министр страны Олжас Бектенов.

В скором времени на границе России и Казахстана в Западно-Казахстанской области близ Уральска вырастет полноценный Центр трансграничной торговли "Евразия" – в свободной экономической зоне будут производить важные товары, сообщил министр торговли и интеграции страны Арман Шаккалиев.

"В индустриальной зоне, а именно такой статус присвоили Центру, будут производить строительные материалы, мебель, стекло, оборудование для нефтегазового сектора, перерабатывать автомобильные шины, резину, пластмассы и катализаторы"

- Арман Шаккалиев

Центр не будет создаваться "с нуля": здесь уже работают асфальтобетонный завод, завод по производству газобетонных и железобетонных изделий, а также предприятие по вторичной переработке автомобильных шин. К ним добавятся еще 16 инвестиционных проектов, в которые будет направлено около 140 млрд тенге (более $269 млн), отметил министр, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас на территории Центра строится инженерно-коммуникационная инфраструктура, завершено создание внешней инфраструктуры и разработана проектно-сметная документация по внутренней инфраструктуре, - констатировал Арман Шаккалиев.

В ближайшей перспективе Центр станет ключевым элементом региональной индустриальной промышленности, нацеленным на развитие экспорта и торгово-

Сроки создания "Евразии" достаточно сжатые: премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил министерству промышленности вместе с госорганами и местными разработать концепцию создания специальной экономической зоны (СЭЗ) для него до 20 декабря.