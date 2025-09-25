Экономика стран БРИКС растет быстрыми темпами – Силуанов

Страны БРИКС с развивающимися экономиками стремительно растут и теснят развитые страны, рассказал министр экономики РФ. Россия выступает за увеличение веса таких стран на мировой арене.

Государства с развивающимися экономиками, прежде всего страны-члены БРИКС, быстро растут и тестят развитые страны, такое мнение выразил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая 25 ноября на десятом Международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Страны с развивающимися экономиками, в первую очередь страны БРИКС, растут быстрыми темпами, тесня страны с развитыми экономиками. Мы наблюдаем сейчас эти сдвиги, уверенное ускоренное развития так называемых стран с развивающимися экономиками"

– Антон Силуанов

Министр отметил, что можно наблюдать нежелание развитых стран "уступать поляну" развивающимся. По его словам, такая ситуация происходит в различных сферах – и в экономике, и в технологиях, и в других.

"Мы выступаем за то, чтобы доля и вес стран с развивающимися экономиками увеличивался, и это увеличение отражалось во всех институциональные организациях (МВФ и другие)"

– Антон Силуанов

В сентябре в МИД РФ сообщали, что доля БРИКС в мировом ВВП выше доли G7 – на БРИКС еще до расширения объединения приходилось 40% глобального ВВП.