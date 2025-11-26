ЕС ведет переговоры по Зангезурскому коридору – Марта Кос

Европейский союз, по словам еврокомиссара Марты Кос, проводит переговоры в том числе с США относительно своего возможного участия в проекте Зангезурского коридора.

Представители Евросоюза проводят переговоры со странами, связанными с проектом Зангезурского коридора, заявила верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в ответ на вопрос, рассматривает ли Брюссель возможность присоединения к нему.

По словам дипломата, ЕС ведет переговоры по этому поводу и с США, учитывая более широкую картину, в рамках которой все стороны связаны между собой.

Она напомнила, что проект Зангезурского коридора представляет собой дорогу из Центральной Азии в Европу протяженностью 42 км.

"Для нас очень важно, чтобы все, что мы делаем, касалось не только этого 42-километрового участка, но и всего, что идет на восток и на запад, и чтобы все это делалось одновременно"

– Марта Кос

Еврокомиссар уточнила, что ЕС разрабатывает и собственные инициативы, а вопросы создания новой инфраструктуры рассматриваются также с Турцией и Азербайджаном.

"Поэтому нам нет смысла делать это по частям. Но в этом отношении сотрудничество или участие Соединенных Штатов Америки также гораздо важнее, чем просто строительство 42 км железной дороги"

– Марта Кос

Нормализация между Арменией и Азербайджаном

Верховный комиссар ЕС по вопросам расширения также высказалась по поводу установления окончательного мира между Ереваном и Баку, выразив при этом оптимизм.

Она напомнила о своих визитах в Азербайджан и Армению, а также о переговорах с главами обоих государств.

"Я получила очень позитивные сигналы от обеих стран. Так что, да, я верю. Я верю в возможность мира, и, знаете, то, что происходит сейчас, – это уже развитие в позитивном направлении"

– Марта Кос

Дипломат также напомнила о состоявшихся недавно взаимных визитах армянских и азербайджанских экспертов, уточнив, что некоторое время назад о таком нельзя было и подумать. Она обратила внимание и на роль Турции в установлении окончательного мира между Азербайджаном и Арменией, добавила, что завтра ей предстоит встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Еврокомиссар уточнила, что Брюссель следит за развитием армяно-азербайджанских отношений, подчеркнула реальность намерений сторон, которая подтверждается в том числе участием в процессе США.

"Речь идет о мире между Арменией и Азербайджаном, который гораздо больше, чем просто мир между двумя странами, речь идет о региональном мире. Именно поэтому я настроена очень позитивно"

– Марта Кос

Дипломат заявила, что все, включая ЕС, должны сделать все возможное, чтобы Армения и Азербайджан могли жить в мире. Она подчеркнула, что именно над этим они и работают, на это надеются.