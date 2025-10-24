Вестник Кавказа

Страны ЕС не продвинулись в вопросе использования российских активов – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ничем, по данным СМИ, завершилась состоявшаяся накануне встреча послов стран Европейского Союза, посвященная возможности конфискации активов РФ.

Встреча послов стран ЕС, которая прошла накануне, не дала результатов по поводу возможности использования замороженных активов России, пишут СМИ.

Никаких определенных решений по итогам переговоров вынесено не было, их участники, как и раньше, занимают выжидательную позицию.

Как выразились три дипломата из ЕС, ничего нового встреча не принесла, пишет Politico.

Что касается Еврокомиссии, которая должна разработать документ, где будут определены другие возможные источники финансирования Украины, кроме замороженных российских активов, то он пока не готов. Когда именно ЕК опубликует его, неизвестно. При этом, по словам анонимного источника, пока Еврокомиссия считает приоритетным вариантом именно использование активов России.

