Фицо предупредил о фиаско плана ЕС по использованию активов РФ

Планы Брюсселя по конфискации "замороженных" российских активов чересчур оптимистичны, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо, и не учитывают возможные риски.

Запланированное Евросоюзом использование активов РФ на нужды Украины может не состояться, при этом процесс чреват серьезными осложнениями, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его словам, в Европе серьезно рассчитывают на конфискацию этих активов и на ее эффект, однако, предупредил словацкий политик, эти ожидания завышены, так что на заседании Евросовета в декабре, где предполагается принять решение по ним, они могут не выдержать столкновения с действительностью и обернуться ничем.

"Поэтому я предложил, чтобы в заключении (саммита Евросоюза в четверг - ред.) возможность конфискации не упоминалась и чтобы комиссия предложила другие возможности финансирования Украины на следующие два года"

– Роберт Фицо

Премьер добавил, что его инициатива нашла поддержку среди участников саммита.

Словацкий лидер пояснил, что конфискация активов повлечет за собой тяжелые последствия, так как этот шаг представляет собой нарушение международного права. Поэтому за ней могут последовать иски от Москвы. Кроме того, Россия может пойти на ответные шаги.