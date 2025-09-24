В Геооргиевске построят санаторий за 6 млрд рублей

В ставропольском Георгиевске построят санаторный комплекс почти за 6 млрд рублей. Реализовать проект планируется в течение 3 лет и 9 месяцев.

Около 6 млрд рублей вложат в создание санаторно-бальнеологического комплекса в ставропольском Георгиевске, рассказал глава Минэкономразвития региона Антон Доронин.

Как отметил глава ведомства, комплекс сможет принять до 180 гостей. Предполагается строительство медблока на 48 кабинетов и акватермальной зоны площадью порядка 1 тыс кв м.

Реализовать проект планируется в течение трех лет и девяти месяцев. Стройка предполагает концессионное участие инвесторов.

Ранее в АТОР сообщили о начале бронирования санаториев Кавминвод на весну-лето следующего года. Наиболее популярные места для отдыха в Кисловодске.