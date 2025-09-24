Вестник Кавказа

В Геооргиевске построят санаторий за 6 млрд рублей

Бассейн в санатории
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В ставропольском Георгиевске построят санаторный комплекс почти за 6 млрд рублей. Реализовать проект планируется в течение 3 лет и 9 месяцев.

Около 6 млрд рублей вложат в создание санаторно-бальнеологического комплекса в ставропольском Георгиевске, рассказал глава Минэкономразвития региона Антон Доронин.  

Как отметил глава ведомства, комплекс сможет принять до 180 гостей. Предполагается строительство медблока на 48 кабинетов и акватермальной зоны площадью порядка 1 тыс кв м. 

Реализовать проект планируется в течение трех лет и девяти месяцев. Стройка предполагает концессионное участие инвесторов. 

Ранее в АТОР сообщили о начале бронирования санаториев Кавминвод на весну-лето следующего года. Наиболее популярные места для отдыха в Кисловодске.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.