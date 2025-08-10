В ПНА заявили о готовности управлять сектором Газа

ПНА выражает готовность взять бразды правления Газой в случае устранения ХАМАС.

В Палестинской администрации заявили о готовности взять власть в секторе Газа. Также в ПНА отметили способность управлять Восточным Иерусалимом и Западным берегом.

"Палестинская администрация способна управлять Газой, Восточным Иерусалимом и Западным берегом реки Иордан"

– министр экономики ПНА Мухаммед аль-Амур

По словам аль-Амура, ПНА продолжает поддерживать контакты с Газой через оперативные службы.

Напомним, что власти Израиля планируют провести в секторе Газа военную операцию, целью которой является полное окончание боевых действий. Власть в анклаве может перейти в руки гражданского правительства.