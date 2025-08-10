Израиль возьмет под контроль город Газа

"Основная концепция" плана наступления в Газе утверждена в Израиле. Она подразумевает новое наступление и установку контроля над городом.

Глава Генштаба армии Израиля утвердил "основную концепцию" плана наступления в секторе Газа, сообщило издание Reuters.

Уточняется, что планируется новое наступление и установка контроля над городом Газа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ прорабатывает новый план военного наступления в Газе, который положит конец военному конфликту. Он считает, что наземная военная операция остается наиболее продуктивным способом повлиять на ситуацию в регионе.

По данным СМИ, Биньямин Нетаньяху также не намерен идти на уступки и соглашаться на частичное перемирие с ХАМАС.

Планы Израиля по сектору Газа

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о ближайших перспективах военный действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

"На данный момент израильские войска уже контролируют порядка 75% сектора Газа. Оставшиеся 25% – это крупные населенные пункты, среди них, естественно, и город Газа. Нынешние планы Израиля, хотя в них и значится только город Газа, означают стремление получить практически полный контроль над всей территорией сектора Газа. Израильское руководство последние две недели открытым текстом говорит о таком намерении без каких-либо попыток его замаскировать. Уже предпринимаются соответствующие меры", - прежде всего сказал он.

"Стратегическая цель Израиля – это обеспечение контроля над сектором Газа и попытка так или иначе очистить его от ХАМАС хотя бы в военном плане. Фильтрацию всех сторонников ХАМАС в Газе провести практически невозможно, но можно попробовать нанести стратегическое поражение ХАМАС в военной области. Такая цель грозит непривычно большими потерями для израильских сил в Газе, ведь военный потенциал ХАМАС все еще не нейтрализован", - отметил Турал Керимов.

"За без малого два года с начала войны Израиль очень аккуратно пытался так или иначе развернуть свое военное вокруг города Газа. Израильские войска присутствуют в Джебалии, взят под контроль коридор южнее Газы, но не сам город. Контроль над Газой требует затяжных боев, причем в условиях даже не городской застройки, а сплошной полосы разрушений, которая дает определенные преимущества обороняющейся стороне. Прямо под разрушениями ХАМАС восстанавливает и строит новые коммуникации в различные районы города. Израильские беспилотники в таких условиях становятся бесполезными, поскольку не видят передвижения под руинами. ЦАХАЛ продолжает наносить удары с воздуха, но это скорее хаотичная бомбардировка, чем точечные акции против военных целей ", - обратил внимание востоковед.

"Тем не менее, ЦАХАЛ войдет в город. Я думаю, что единственной преградой для реализации этих намерений могут стать только некие политические катаклизмы внутри самого Израиля. Биньямин Нетаньяху сейчас играет на радикальную публику, и пока радикальная публика находится в восторге от происходящего. Более того, им кажется, что правительство делает недостаточно для реализации этого радикального видения. При этом у Израиля пока нет понимания, как обеспечивать контроль над Газой", - указал советник медиагруппы "Россия сегодня".

Что будет с сектором Газа?

Турал Керимов подчеркнул, что в целом перспективы послевоенного состояния сектора Газа остаются туманными. "У Израиля есть идея о создании там некой арабской администрации, которая должна состоять из представителей ряда арабских государств, имеющих дипломатические отношения с Израилем и в принципе признающим его как государство. Но никакого энтузиазма пока что арабские страны не проявили. Более того, они не хотят иметь никакого дела с израильской оккупацией на данной территории, потому что это может считаться косвенной легитимизацией действия Израиля в секторе Газа, чего они не приемлют, по крайней мере на словах", - сообщил он.

"Делать прогнозы, чем все закончится, очень сложно. Есть фактор США, которые выдвинули в начале года собственные инициативы по Газе. Сейчас эти инициативы находятся в подвешенном состоянии, не имеют достаточной конкретики и превратились в предмет спекуляции для израильской стороны. Израильская пресса не перестает муссировать некие сообщения источников о том, что американцами ведутся переговоры с представителями Ливии, Судана, Южного Судана, Сомали и так далее о переселении 1,5 млн палестинцев из сектора Газы – но у нас нет достоверной информации, которая позволила бы давать приближенные к реальности прогнозы", - пояснил востоковед.

"Стратегически понятно, что Израиль стремится к обеспечению полного контроля над палестинскими территориями, что в Газе, что на Западном берегу реки Иордан. Поэтому после контроля над Газой будет сделана попытка аннексии большей части Западного берега реки Иордан, а возможно, и всех палестинских территорий. Но тактически абсолютно неясно, как это будет реализовано на практике и чем в итоге обернется", - заключил Турал Керимов.