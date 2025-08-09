Нетаньяху: мир в Газе будет только на условиях Израиля

СМИ: Биньямин Нетаньяху выступает за продолжение боевых действий до полного окончания войны и освобождения всех заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен идти на уступки и соглашаться на частичное перемирие с ХАМАС. Политик выступает за полное прекращение боевых действий и освобождение всех израильских заложников, передает сообщают СМИ страны со ссылкой на источники в окружении Нетаньяху.

"Премьер-министр готов вести переговоры (о заключении соглашения) на условиях, которые мы выдвигаем для прекращения войны, и только в том случае, если все заложники будут освобождены. До тех пор мы не будем участвовать в переговорах"

– источник

Как отмечают источники, в окружении Нетаньяху ведется дискуссия относительно дальнейших действий в Газе. Советник по нацбезопасности Цахи Ханегби выступил за частичное перемирие, чтобы спасти хотя бы нескольких заложников, однако министр стратегических вопросов Рон Дермер поддерживает продолжение боевых действий.

Планы Израиля в секторе Газа

Политтехнолог Юрии Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какими видит сегодня израильское руководство путь к завершению войны в секторе Газа и послевоенную жизнь на этой палестинской территории.

"Биньямин Нетаньяху выдвинул пять принципов, в том числе освобождение заложников, на которых должно строиться завершение военных действий в секторе Газа. Главный принцип — это разоружение ХАМАС и передача власти в нейтральные арабские руки, не связанные с ХАМАС. Весь сектор Газа должен быть разоружен", - прежде всего сказал он.

"За день до того, как Биньямин Нетаньяху выступил с новой программой по сектору Газа, которую утвердило правительство, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в переговорах с ХАМАС и осознал их незаинтересованность в мирном урегулировании. Тем самым Трамп дал карт-бланш Израилю на самостоятельное решение проблемы самостоятельно. Теперь переговоры с ХАМАС идут по линии Египта, что-то пытаются наладить Катар и Турция. В это время Израиль готовится к полной оккупации сектора Газа, в основном самого города Газа как ключевого оплота ХАМАС", - сообщил Юрий Бочаров.

"Израиль будет решать все вопросы, связанные с сектором Газа, только комплексно. Если вдруг завтра произойдет чудо и ХАМАС вернет заложников, то Израиль на этом не остановится и не станет отводить войска на границу с сектором Газа. Переговоры с ХАМАС в этом случае тоже не будут возобновлены, так как Израиль не рассматривает ХАМАС как партнера на переговорах. Боевые действия будут продолжены до разоружения сектора Газа и ХАМАС", - подчеркнул политтехнолог.

При этом у Израиля нет намерений управлять сектором Газа после разоружения ХАМАС. "Израиль заявляет на уровне правительства, что он не заинтересован в захвате сектора Газа. Ему необходимо другое – чтобы сектором Газа управляли силы из арабского мира, в том числе рассматривается Египет, а также Турция. Так или иначе, но руководство должно быть передано тем структурам, которые не связаны с ХАМАС", - пояснил он.

"При этом Израиль пока что категорически против, чтобы руководство Палестинской автономии взяло на себя контроль над сектором Газа. Во-первых, оно давно дискредитировало себя как управленческая структура и в глазах Израиля, и в глазах арабского мира. Также, хотя все повторяют формулу "два государства для двух народов", сегодня этот сценарий не рассматривается. Рассматривается только демилитаризованная Газа под управлением арабских сил, не связанных с ХАМАС", - заключил Юрий Бочаров.