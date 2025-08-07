Израиль приветствовал продвижение Азербайджана и Армении к миру

Израильские власти поздравили азербайджанский и армянский народы и их руководства с подписанием Совместной декларации Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Биньямин Нетаньяху и Ицхак Герцог пожелали Баку и Еревану процветания в наступающую мирную эпоху.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и израильский президент Ицхак Герцог обратились сегодня к Баку и Еревану со словами поздравления по случаю подписания лидерами США, Азербайджана и Армении в Вашингтоне Совместной декларации о мирном урегулировании.

Нетаньяху пожелал населению Азербайджана и Армении общего процветания в новой мирной эпохе, которая наступит после подписания основного документа о мире и установлении дипломатических отношений между республиками.

"Я поздравляю президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Пашиняна, а также народы Азербайджана и Армении с подписанием этого исторического соглашения"

– Биньямин Нетаньяху

Ицхак Герцог также назвал историческим документом Совместную декларацию Трампа, Алиева и Пашиняна.

"Поздравляю Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и народы Азербайджана и Армении с этим шагом к миру, безопасности и процветанию"

– Ицхак Герцог

К поздравлениям премьер-министра и президента присоединился МИД Израиля, отметив, что парафирование текста мирного договора Баку и Еревана стало значительным успехом в армяно-азербайджанском урегулировании, приближающем мир и стабильность на Южном Кавказе.