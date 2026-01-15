ХАМАС провел границу между отказом от власти и уходом с политической сцены

Член политбюро ХАМАС Мохаммед Наззал заявил, что организация согласна уступить власть в Газе, но не исчезнет, обвинив правительство Нетаньяху в сознательном срыве переговоров.

Высокопоставленный член политбюро ХАМАС Мохаммед Наззал заявил, что несмотря на поддержку перехода ко второму этапу прекращения огня в секторе Газа, организация не согласна на полное отстранение из поля политической активности.

Наззал подчеркнул разницу между снятием монополии на управление территориями палестинского эксклава и абсолютным неучастием в процессе принятие решений в вопросах политики сектора.

"ХАМАС глубоко укоренен в палестинском обществе в целом и в Газе в частности. Любой, кто полагает, что ХАМАС можно стереть с политической сцены, занимается самообманом"

— Мохаммед Наззал

Наззал подчеркнул, что ХАМАС, представляя силы сопротивления на переговорах по Газe, шел на значительные уступки, чтобы помочь медиаторам и способствовать прекращению конфликта. В то же время вина за провал диалога лежит на израильском премьер-министре Биньямине Нетаньяху и его правительстве, которые сознательно тормозили процесс, заявил член политбюро ХАМАС в интервью арабскому СМИ Asharq Al-Awsat.