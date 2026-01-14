Трамп: мы разоружим ХАМАС

Дональд Трамп видит возможность в реализации второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа, который включает разоружение ХАМАС, ликвидацию подземных коммуникаций радикалов, а также начало восстановления региона.

Лидер США Дональд Трамп выразил уверенность в демилитаризации ХАМАС при участии Египта, Катара и Турции.

"При поддержке Египта, Турции и Катара мы добьемся всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с ХАМАС, включая сдачу всего оружия и ликвидацию каждого туннеля. ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последнего тела (заложника - ред.) Израилю, и без промедления приступить к полной демилитаризации. Как я говорил ранее, они могут сделать это по-хорошему или по-плохому"

– Дональд Трамп

Ранее спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о старте второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа. в рамках которого власть над палестинским анклавом будет передана временной технократической администрации, которая начнет восстановление в регионе.

В ХАМАС согласились передать властные полномочия технократической администрации, которую возглавит Али Шаас, ранее занимавший пост замглавы палестинского ведомства, ответственного за развитие промышленных зон.

Напомним, что Израиль и ХАМАС договорились о начале перемирия осенью прошлого года по мирному плану Трампа. Палестинские радикалы вернули Израилю оставшихся в живых заложников, а также начали возвращение тел погибших. Израиль передал ХАМАС палестинских заключенных, а также начал отвод войск. Однако процесс перехода ко второй фазе плана тормозили вопрос о демилитаризации ХАМАС, а также продолжающиеся столкновения между сторонами.