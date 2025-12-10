Что будет, если США выйдут из НАТО?

Член американской Палаты представителей, республиканец Томас Масси представил законопроект, призывающий США выйти из НАТО, а деньги, которые тратятся на альянс, перенаправить в бюджет страны. Пока что о том, что США выйдут из альянса не идет, но что будет если страна все-таки решит покинуть военный союз?

Новости о том, что США рассматривают возможность покинуть альянс, стали появляться еще во время первого президентского срока Трампа с 2017 по 2021 годы, и спустя четыре года, уже в 2025 году, они вновь начали периодически возникать на фоне опасений насчёт приверженности Вашингтона альянсу.

Зачем нужна НАТО?

Чтобы разобраться в том, что будет, если США покинут НАТО, нужно в первую очередь понять, что такое НАТО. Если говорить кратко, то НАТО или Североатлантический альянс - это военная и политическая организация, которая объединяет 32 страны с целью коллективной обороны. То есть если на одну из стран НАТО нападут, то все остальные придут к ней на помощь. Создано НАТО было в 1949 году в разгар холодной войны для того, чтобы страны Европы, серьёзно пострадавшие в годы Второй мировой войны, смогли дать коллективный отпор СССР в случае его нападения.

Доля США в бюджете НАТО

Томас Масси призывает вывести США из НАТО из-за чрезмерных трат на альянс, которые ложатся на плечи налогоплательщиков. И действительно, США из всех стран, входящих в альянс, тратят самую большую сумму на поддержание военного контингента, закупки оружия, а также оборонную инфраструктуру. По состоянию на 2025 год, доля США в бюджете НАТО составляет почти 16%: Америка вкладывает в альянс чуть менее триллиона долларов в год. Это в 10 раз больше, чем Германия, которая на втором месте по военным расходам на НАТО.

Насколько важна НАТО для США?

Есть три аспекта определяющих степень важности НАТО для США:

с точки зрения военной мощи НАТО как военный альянс едва ли играет большую роль для Вашингтона на собственном континенте, поскольку армия самих США самая сильная в мире по данным за 2025 год. Ближайшая по рейтингу к США армия страны-члена НАТО - это британские ВС, которые только на 6м месте. что касается военных операций в мире, в которых участвуют США, то здесь НАТО играет гораздо большую роль, обеспечивая дополнительные ресурсы; помимо ресурсной базы для спецопераций на евразийском континенте, НАТО для США - рычаг давления на Европу, для которой альянс за более чем 75 лет своего существования стал фактически щитом от потенциальных угроз. США нередко угрожают Европе выходом из НАТО, требуя от неё каких-либо уступок, например, больших закупок американских вооружений.

Могут ли США выйти из НАТО?

По состоянию на конец 2025 года, ни одна страна-член НАТО не выходила из альянса, хотя механизм для этого есть и он указан в 13 Статье Устава НАТО. Выйти из военного договора достаточно просто, и в первую очередь для США, поскольку они считаются страной-депозитарием, то есть стороной, которой доверено исполнение договора. Чтобы выйти из НАТО, нужно за год уведомить о решении американское правительство, которое поставит в известность правительства других стран-участниц, и через год страна считается покинувшей альянс.

Что касается самих США, то по воле президента, в частности, страна не сможет покинуть НАТО: это было запрещено решением американского Конгресса в 2023 году. Из альянса Америка сможет выйти либо в результате соответствующего решения Конгресса (законодательного органа), либо с согласия двух третей Сената (верхней палаты Конгресса).

Что будет, если США выйдут из НАТО?

Если всё-таки США однажды выйдут из НАТО, то альянс, скорее всего, продолжит своё существование, однако на первых этапах потери от американского решения будут ощущаться:

численность военнослужащих НАТО сократиться примерно на 200 тысяч человек; альянс потеряет системы воздушного предупреждения и управления, которые контролируют США; НАТО лишится значительной части возможностей по сбору разведывательной информации и наблюдением за полем боя; пострадает логистическая поддержка американских систем вооружений, от которых зависят силы НАТО; НАТО останется без интегрированной системы противовоздушной обороны.

Распадется ли НАТО без США?

Хотя НАТО и пострадает, если США из него выйдут, оно не полностью потеряет свою стратегическую мощь: у стран-членов НАТО достаточно большие вооруженные силы и кроме того, некоторые из государств-участниц в последнее время их наращивают. Более того, у альянса есть авианосцы, бомбардировщики, истребители, крылатые ракеты и подводные лодки, а у Великобритании и Франции - ядерное оружие. Скорее всего, НАТО без США не распадется еще и потому, что идея коллективной обороны по-прежнему привлекательна для государств-участниц военно-политического блока.