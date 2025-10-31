Россия и Китай расширяют сотрудничество

В Китае состоялась встреча глав правительств РФ и КНР. Мишустин и Ли Цян обсудили развитие сотрудничества, был подписан ряд документов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече в Ханчжоу договорились о расширении двустороннего сотрудничества.

"Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей"

– Ли Цян

Он отметил, что РФ и КНР связывают отношения партнерства и добрососедства, они всегда могут доверять друг другу.

"Мы полны уверенности в перспективах отношений между Китаем и Россией"

– Ли Цян

На встрече стороны провели глубокий обмен мнениями по ключевым вопросам сотрудничества и достигли ряда договоренностей.

По итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР премьерами двух стран было подписано совместное коммюнике. Также делегации подписали ряд документов, которые охватывают сотрудничество в различных сферах, в том числе таможне, инвестициях, транспорте, энергетике, спутниковой навигации, сельском хозяйстве, гуманитарной сфере и СМИ.