Мишустин встретится с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай 3-4 ноября. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином.

Председатель правительства России Михаил Мишутин отправится с визитом в Китайскую Народную Республику с 3 по 4 ноября. В пресс-службе кабмина сообщили о встрече Мишустина с высшими должностными лицами Китая.

В Пекине Михаил Мишустин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а в Ханчжоу - с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Как сообщили в пресс-службе, основные темы предстоящих встреч - торгово-экономические отношения между странами, а также создание проектов в энергетике и аграрном секторе.

Сообщается, что в повестке переговоров - обсуждение культурного обмена, туризма и совместных технологических разработок.