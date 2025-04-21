Стамбул совместит две масштабных международных выставки

Евразийская ярмарка туризма и здоровья ETHEXPO Eurasia в турецком мегаполисе Стамбуле на следующей неделе пройдет одновременно со Всемирным саммитом Халяль и выставкой халяльной индустрии Halal Expo.

Обе экспозиции будут организованы под эгидой администрации президента и соберут участников со всего мира для обсуждения стандартов и развития халяльной экономики – свою продукцию на ярмарке туризма и здоровья покажут более 100 компаний из более чем 15 стран, а общее число посетителей составит более 50 тысяч человек, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Турция занимает ведущую роль в мировом туризме, с традиционными направлениями развивая оздоровительный туризм, отметил в своем пресс-релизе Совет Всемирного саммита Халяль, подчеркнув: он, наряду с медицинскими услугами, велнес и спа инновационная отрасль, в которой активно конкурируют многие страны, и выставки в этом секторе играют ключевую роль в развитии торговли и обмене опытом.

Такие мероприятия привлекают все больше участников, демонстрируя новые подходы к здоровью, добавили в совете.