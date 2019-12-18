Вестник Кавказа

Каким будет халяльный туризм в России?

Мечеть Кул-Шариф в Казани
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
На KazanForum представят каталог по халяльному туризму в России. Тема халяль будет традиционно широко обсуждаться на мероприятии.

Глава департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек рассказал, что ждет участников форума "Россия-Исламский мир: KazanForum".

Директор сообщил о на мероприятии будет презентован каталог по халяльному туризму в регионах страны. Он выразил надежду, что в него войдет еще больше субъектов.

Калмычек заявил, что удалось создать очень красивый каталог, в котором каждый регион России представлен красивыми фотографиями и интересными историями.

В свою очередь, руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстан Талия Минуллина подчеркнула, что халяль станет традиционно широкой темой на мероприятии.

Она добавила, что на форуме будут подниматься вопросы, связанные с халяль-сервисами, халяльными маршрутами, а также халяльной медициной и халяль-продовольствием.

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