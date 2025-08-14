Вестник Кавказа

Грузия будет готова вступить в ЕС к 2030 году – Кобахидзе

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси готов выполнять пункты соглашения об ассоциации с ЕС, но также ждет пересмотра политики Брюсселя в отношении Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году. При этом, как отметил политик, важное значение имеет ситуация в ЕС. 

"Мы намерены пройти весь путь к членству в ЕС к 2030 году. Главное, чтобы в этот период процессы в союзе шли в правильном направлении"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе подчеркнул, что евроинтеграция остается приоритетом внешней политики страны, а Тбилиси к 2028 году готов выполнить до 90% обязательств в рамках соглашения с Брюсселем. 

Госдеятель также выразил надежду, что Брюссель пересмотрит свою политику относительно Тбилиси, а европейские демократические институты к 2030 году укрепят свои позиции.

