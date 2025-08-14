Грузия стала второй в мире по потреблению алкоголя

Румыния, Грузия и Латвия стали лидерами потребления алкоголя на душу населения в мире.

Согласно аналитическому отчету Всемирной организации здравоохранения, Грузия в этом году стала второй в мире по потреблению алкоголя.

Как отмечается в исследовании, на одного гражданина страны старше 15 лет приходится 14,4 литра алкоголя.

На первом месте оказалась Румыния, где на одного жителя приходится почти 17 литров. Замыкает тройку Латвия, где на одного гражданина приходится около 13 литров.

Отметим, что Россия, когда-то стабильно занимавшая места в первой десятке этого не самого почетного рейтинга, значительно улучшила позиции за последние годы. Сейчас РФ на 29 месте рейтинга с показателем 10,4 литра.