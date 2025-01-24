Согласно подсчетам Numbeo, Грузия имеет самый дешевый картофель в регионе: его килограмм обойдется в $0,66. Самый дорогой картофель обнаружили в России ($0,88 за кг).

В Грузии продается самый дешевый картофель в регионе, согласно исследованию сервиса Numbeo, который собирает данные о стоимости и качестве жизни в различных городах и странах.

Среди 127 стран Грузия заняла 109 место со средней стоимостью килограмма картофеля на рынках в размере $0,66.

В Турции он обойдется в $0,70, в Азербайджане – $0,72, в Армении – $0,79, в России – $0,88.

Самый дорогой картофель в мире в Исландии ($3,7 за кг), а самый дешевый – в Бангладеш ($0,36).