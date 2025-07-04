Грузия обошла страны ЕС по привлекательности рыночной экономики

Грузия опередила многие страны ЕС по привлекательности рыночной экономики. Власти Грузии умело привлекают инвестиции в экономику.

В Индексе привлекательности рыночной экономики Грузия обошла все страны ЕС и заняла 30-е место, следует из доклада Еврокомиссии.

Грузинская экономика получила 63,2 балла из 100 возможных, что стало историческим рекордом страны. Грузия в рейтинге оказалась выше чем 16 стран ЕС и НАТО, а также обошла по Индексу привлекательности рыночной экономики все страны-кандидаты на вступление в Европейский Союз.

Рейтинг составлен на основе следующих критериев:

защита прав собственности;

привлечение инвестиций;

логистическая компетентность;

стабильное регулирование бизнеса.

Максимальный балл Грузия получила за привлечение инвестиций, по этому показателю страна заняла 4 место в мире.