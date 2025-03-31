Грузия снизила внешний госдолг на $103 млн в июле

В июле 2025 года Грузии удалось снизить внешний госдолг на $103 млн. Он составил $9,04 млрд.

Тогда страна выплатила $55,5 млн в качестве обслуживания долга. Из них $39,2 млн было направлено на погашение основного долга и $16,2 млн – на выплату процентов.

Большую часть внешнего долга Грузии составляют кредиты международных финансовых институтов, в том числе Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, а также Всемирного банка.