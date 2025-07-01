Товарооборот Грузии вырос больше чем на 10%

Внешнеторговый оборот Грузии только за январь-июль текущего 2025 года вырос на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 14,2 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики страны.

Объем внешней торговли в Грузии продолжает расти – снизился он только по итогам июля, однако в целом динамика остается положительной, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Общий объем внешней торговли Грузии за 7 месяцев текущего 2025 года достиг $14,154 млрд, что на 10,3% превышает показатель того же периода 2024 года, сообщили в статистическом ведомстве, передает Sputnik Грузия.

Импорт вырос на 10,8% - до $10,310 млрд, а экспорт - на 8,9%, до $3,844 млрд, свидетельствуют статистические данные.

Только в июле товарооборот страны немного "просел" и составил $2 млрд 73 млн - это на 8% меньше по сравнению с тем же месяцем минувшего 2024 года.

До $1,464 млрд, на 6,7%, сократился импорт, более значительно, на 11%, до $609,1 млн, упал и экспорт, сообщили в "Сакстате".