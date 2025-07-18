На российских прилавках появились персики и нектарины из Грузии – страна закупила почти весь их урожай, 16 тысяч тонн из 19,2 тысяч тонн, собранных в нынешнем году, сообщили в Минсельхозе страны.

Российские потребители охотно покупают персики и нектарины, выращенные в грузинских садах – они по достоинству оценили вкус и товарный вид грузинских фруктов, доля которых на российских прилавках неуклонно растет, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Россия закупила почти весь урожай грузинских персиков и нектаринов – всего Грузия экспортировала с 1 мая по 3 августа 2025 года 19,2 тыс т фркктов, 16 тыс т из которых большегрузы вывезли через грузино-российскую границу, передает Sputnik Грузия,

Несмотря на сложные погодные условия, урожай, пусть и собранный с опозданием, дошел до прилавков и принес грузинским садоводам неплохой доход - $23,4 млн за счет роста экспорта на 15% и увеличения отпускной цены на персики и нектарины до $1,22 за кг, что на 6% выше, чем в минувшем году.

В минувшем 2024 году Грузия экспортировала персики и нектарины на сумму $27,9 млн при их отпускной цене в $1,17 за кг.