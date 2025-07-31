Вестник Кавказа

Россия стала главным покупателем грузинского картофеля

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 30 раз вырос экспорт картофеля из Грузии. РФ стала главным рынком для грузинских аграриев.

Грузия значительно нарастила экспорт картофеля за первые шесть месяцев этого года. Страна отправила за границу около 80 тыс тонн клубней, это в 30 превысило показатели прошлого года, передает статистический комитет Грузии. 

Сообщается, что экспорт картофеля принес стране более $26 млн.  

Более 50 из 80 тыс тонн пришлось на РФ, что сделало Россию главным рынком для экспорта. 

Впечатляет и стремительный рост поставок: за первое полугодие рост экспорта превысил в 3,6 раз объемы поставок за весь прошлый год. 

Отметим, что после России основным покупателем картофеля из Грузии стал Азербайджан.

