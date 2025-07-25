Грузия и Турция заявили о готовности к полному запуску БТК

На встрече министров Грузии и Турции заявлено о готовности к полному запуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Тбилиси и Анкара заявили о готовности к запуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Информация была озвучена в рамках министерской встречи властей Грузии и Турции.

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квировишвили встретилась с главой Минтранса Турции Абдулькадиром Уралоглу. Стороны затронули перспективы развития транспортного комплекса обеих стран, отметив важность региона в качестве транспортного хаба. Министры также подчеркнули важность развития магистрали Баку-Тбилиси-Карс для региональной интеграции.

Напомним, что в конце июня появилась информация о готовности на 98,5% грузинского участка дороги. В Тбилиси заявили о желании увеличить грузоперевозки по дороге с 27 до 48 млн т в год.

Отметим, что дорога является важным звеном Срединного коридора, по которому поставляются товары из Китая в Европу через Каспий.