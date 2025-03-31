Грузия продолжает наращивать экспорт фундука в Европу

Рост экспорта фундука из Грузии зафиксировали в Сакстате. Больше всего продукции было вывезено в Испанию.

Экспорт фундука из Грузии продолжает расти, согласно данным Службы национальной статистики (Сакстат).

За первые 6 месяцев 2025 года из страны вывезли фундук стоимостью $52,8 млн, это на 54% больше прошлогодних показателей.

Больше всего фундука из Грузии было вывезено в несколько европейских стран – Испанию ($9 млн), Италию ($6,9 млн), Францию ($4 млн) и Германию ($2,7 млн). В десятку основных импортеров также попали Турция, Израиль, Марокко, Россия, Польша и Саудовская Аравия.

Средняя экспортная цена фундука составила $7,4 за кг.