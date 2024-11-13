МВФ: Экономика Грузии устояла в непростой ситуации

Экономика Грузии показала замечательную устойчивость в непростых условиях: ожидается, что ее рост замедлится до потенциального уровня, тогда как инфляция и государственный долг останутся стабильными, говорится в отчете МВФ.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) составила отчет о нынешнем состоянии и перспективах развития экономики Грузии, отметив, что она показала отменную устойчивость в условиях внутренней и геополитической турбулентности, показав значительный рост и инфляцию в пределах целевых показателей.

"Поддержание сильного, инклюзивного и обеспечивающего занятость роста потребует дальнейшего наращивания резервных буферов, укрепления управления центральным банком и государственными предприятиями, а также продвижения структурных реформ для улучшения результатов на рынке труда и расширения экономических возможностей"

– отчет МВФ

Оптимистичны и прогнозы международного финансового регулятора: он прогнозирует, что рост экономики страны в текущем 2025 году замедлится до 7,2% и по мере падения внутреннего спроса вернется к своему потенциальному уровню в 5%.

Неизменной останется и инфляция – она будет колебаться в районе 3%, а госдолг стабилизируется в результате разумной денежно-кредитной и фискальной политики, говорится в документе.