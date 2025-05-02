Вестник Кавказа

Грузия наращивает сотрудничество с банками Китая

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Грузия активно взаимодействует с китайскими банками. В марте Тбилиси и Пекин подписали меморандум о сотрудничестве.

Национальный банк Грузии активно взаимодействует с китайскими банками с целью повышения интереса к грузинскому рынку, заявила президент регулятора Натия Турнава.

Она отметила, что в ближайшие время в Грузию совершит визит руководитель крупнейшей государственной платежной системы КНР CIPS.

Турнава подчеркнула, что Тбилиси и Пекин продвинулись в разных направлениях, однако есть некоторые отрасли, где хотелось бы, чтобы Китай помог ускорить сотрудничество.

Стоит добавить, что грузинский Нацбанк и Народный банк Китая в марте текущего года заключили меморандум о двустороннем сотрудничестве.

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