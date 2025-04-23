Вестник Кавказа

Грузия соединила Европу и Азию – Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что сотрудничество Грузии с Китаем также важно, как и с Европой и США. Он добавил, что в этом направлении будут предприниматься серьезные шаги.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о важности экономического сотрудничества между Тбилиси и Пекином.

Глава правительства подчеркнул, что грузино-китайское сотрудничество также важно, как и с США и Европой. Он отметил, что Грузия соединила Запад и Восток, Европу и Азию.

Кобахидзе заявил, что в этом плане роль Тбилиси сегодня очень важна, однако следует еще больше нарастить ведущую роль Грузии.

Премьер уточнил, что для этого вкладываются большие инвестиции в дорожную инфраструктуру, железные дороги, аэропорты, морские порты.

Руководитель кабмина добавил, что для использования потенциала Грузии по максимуму будут предприниматься серьезные шаги.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1400 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.