Вестник Кавказа

Экономика Грузии вырастет на 7,5% – прогноз

Экономика Грузии вырастет на 7,5% – прогноз
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Galt & Taggart: ВВП Грузии прибавит 7,5% в текущем году.

Согласно прогнозу Galt & Taggart, ВВП Грузии в этом году вырастет на 7,5%. 

Ранее аналитики компании прогнозировали повышение экономики Грузии на 6,8%. Однако и этот прогноз также является следствием пересмотра наиболее умеренного прогноза в 5%. 

Согласно докладу Сакстат, в мае экономика страны прибавила 7,5% относительно мая прошлого года. Среднее значение роста ВВП за январь-май – 8,8%. 

Инфляция в стране ожидается на уровне 3%. Отметим, что внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев года вырос на 15%.

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