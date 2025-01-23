Экономика Грузии вырастет на 7,5% – прогноз

Galt & Taggart: ВВП Грузии прибавит 7,5% в текущем году.

Согласно прогнозу Galt & Taggart, ВВП Грузии в этом году вырастет на 7,5%.

Ранее аналитики компании прогнозировали повышение экономики Грузии на 6,8%. Однако и этот прогноз также является следствием пересмотра наиболее умеренного прогноза в 5%.

Согласно докладу Сакстат, в мае экономика страны прибавила 7,5% относительно мая прошлого года. Среднее значение роста ВВП за январь-май – 8,8%.

Инфляция в стране ожидается на уровне 3%. Отметим, что внешнеторговый оборот Грузии за первые пять месяцев года вырос на 15%.