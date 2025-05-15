Конгресс США запретил Трампу воевать на Ближнем Востоке

Разрешение президенту США вести боевые действия в ближневосточном регионе убрали из проекта оборонного бюджета Штатов на 2026 год.

В Конгрессе США согласовали новый оборонный бюджет страны: в него включили положение, согласно которому, президент Соединенных Штатов больше не имеет разрешения вести боевые действия на Ближнем Востоке, передают американские СМИ.

Ранее такое разрешение было основано на двух законах от 1991 и 2002 годов, которые использовали как обоснование для ведения боевых действий в ближневосточном регионе.

Напомним, летом текущего года ВВС США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана.