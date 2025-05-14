Иран и США близки к сделке – Трамп

Президент США Трамп считает, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению сделки по ядерной программе. Он назвал Иран великой страной, но подчеркнул, что она не может иметь ядерное оружие.

Тегеран и Вашингтон близки к заключению соглашение по иранской ядерной программе, считает американский президент Дональд Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

"Возможно, вы уже прочли, что Иран согласился на условия, по которым мы не будем, я говорю это дружелюбно, создавать радиоактивную пыль в Иране. Хочу, чтобы у них все было хорошо. Иран - великая страна, но она не может иметь ядерное оружие. Все просто"

- Дональд Трамп

Он подчеркнул, что единственное требование США к Ирану – Тегеран не должен создать ядерное оружие.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон услышал Тегеран и принял, что тот не собирается создавать ядерное оружие. При этом Штаты все равно настаивают на необходимости Ирана отказаться от обогащения урана.