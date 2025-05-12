США ввели новые антииранские ограничения

В Вашингтоне заявили о расширении санкций против Ирана. Ранее Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится.

Американский Минфин сообщил о введении новых санкций в отношении Тегерана, информация об этом опубликована на официальном портале ведомства.

В расширенный список антииранских ограничений попали четверо граждан Китая и один житель Ирана. Кроме того, санкции коснулись 10 компаний из ИРИ и КНР.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в том, что вопрос по ядерной сделке разрешится. Он пригрозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано.